Litvanya'nın dış ticaret açığı derinleşiyor

Litvanya'nın dış ticaret dengesi 2025 yılı Mart ayında sert bir şekilde bozuldu. Ülkenin ticaret açığı Mart 2025'te 0.665 milyar euroya yükseldi. Bu rakam, geçen yılın aynı ayında kaydedilen 0.286 milyar euroya kıyasla önemli bir artış anlamına geliyor. Söz konusu açık, Temmuz 2023'ten bu yana görülen en büyük dış ticaret açığı olarak kayıtlara geçti. Açığın büyümesindeki temel etkenler arasında hızla artan ithalat ve ihracatın daha yavaş büyümesi öne çıkıyor.

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İTHALATTA İKİ YILIN ZİRVESİ: ENERJİ VE OTOMOTİV SÜRÜKLEDİ

Mart ayında Litvanya'nın toplam ithalatı yıllık bazda yüzde 16.8 artarak 3.914 milyar euroya ulaştı. Bu seviye son iki yılın en yüksek ithalat rakamı olarak kaydedildi. İthalat artışında özellikle mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünlerdeki yüzde 39.5’lik artış etkili oldu. Ayrıca kara taşıtları ithalatında da yüzde 36.6'lık ciddi bir yükseliş görüldü.

İthalatın ülkeler bazında dağılımında ise Polonya’dan gelen ürünlerde yüzde 13.1, Almanya’dan yüzde 12.4 ve Letonya’dan yüzde 8 oranında artış kaydedildi. Bu artışlar, Litvanya’nın yakın çevresinden olan tedarik zincirlerinin gücünü ve bölgesel ticaret ilişkilerini de ortaya koyuyor.

Alman ithalatında düşüş

İHRACAT ZAYIF KALDI

Litvanya’nın ihracatı Mart ayında yıllık bazda yüzde 6 oranında arttı. İhracat tutarı 3.248 milyar euroya ulaşarak son altı ayın en yüksek seviyesine çıktı. Ancak bu artış oranı ithalata kıyasla oldukça düşük kaldı. İhracatın yükselmesinde başta gübre satışlarındaki yüzde 66.6'lık artış ile mineral yakıt ve türevlerindeki yüzde 37’lik yükseliş etkili oldu.

Başlıca ihracat pazarları arasında Letonya yüzde 11.9 ile ilk sırada yer alırken, Polonya yüzde 10.6 ve Almanya yüzde 8.7 ile sıralamayı takip etti. Bu pazarlar Litvanya ekonomisinin dışa açılan en güçlü kapıları olma özelliğini koruyor.

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2025'İN İLK ÇEYREĞİNDE AÇIK DERİNLEŞİYOR

Yılın ilk çeyreğine bakıldığında ise Litvanya toplamda 1.577 milyar euro dış ticaret açığı verdi. Bu dönemde ihracat yüzde 1.9 oranında artarken, ithalat yüzde 9.5 oranında büyüdü. Rakamlar, yılın tamamında da dış ticaret dengesizliğinin sürebileceğine ve ekonomik dengesizliklerin derinleşebileceğine işaret ediyor.

Ticaret açığındaki bu derinleşme Litvanya ekonomisi için dikkatle izlenmesi gereken bir sinyal niteliğinde. Artan enerji fiyatları, otomotiv sektöründeki yüksek ithalat ve küresel tedarik zincirlerindeki değişimler bu dengesizliğin başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

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UZMANLARDAN UYARI: "DIŞA BAĞIMLILIK ARTIYOR!"

Ekonomistler, Litvanya’nın özellikle enerji ve ağır sanayi alanlarında yüksek dışa bağımlılık seviyesinin sürdürülebilir bir ekonomik yapı açısından risk teşkil ettiğini belirtiyor. Ülkenin bu açıkla baş edebilmesi için yüksek katma değerli üretim ve ihracat odaklı bir strateji geliştirmesi gerektiği vurgulanıyor.

Ayrıca Avrupa Birliği içerisindeki ekonomik yavaşlamalar ve jeopolitik belirsizlikler de Litvanya’nın ticaret dengesini etkilemeye devam edebilir. Dolayısıyla hükümetin ve özel sektörün birlikte hareket ederek orta ve uzun vadeli ticaret politikaları geliştirmesi önem arz ediyor.

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DÖVİZ ETKİSİ VE DOLAR BAZLI TİCARET DENGESİ

Euro bazında bakıldığında dengesizlik ciddi bir seviyeye ulaşmış durumda. Dolar karşılığına çevrildiğinde Mart 2025’teki dış ticaret açığı yaklaşık 710 milyon dolara karşılık geliyor. Bu miktar, Litvanya gibi küçük ölçekli bir ekonomi için dikkat çekici bir dış ticaret baskısı yaratıyor.