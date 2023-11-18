Livakovic'li Hırvatistan avantajı kaptı

Fenerbahçeli Dominik Livakovic'in kalesini koruduğu Hırvatistan, Letonya deplasmanında 2-0 kazandı, grupta ikinci sıraya yerleşti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Livakovic'li Hırvatistan avantajı kaptı

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. hafta karşılaşmasında Hırvatistan, Letonya deplasmanına konuk oldu. Hırvatistan, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Lovro Majer ve 16. dakikada Andrej Kramaric attı. Hırvatistan'da Fenerbahçeli Dominik Livakovic, 90 dakika sahada kaldı.

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Bu sonuçla Hırvatistan, grupta 13 puana yükseldi. Hırvatistan, Galler'in Ermenistan karşısında aldığı 1-1'lik beraberlik sonrası grupta ikinci sıraya yükseldi. Letonya, 3 puanda kaldı.
Hırvatistan, grubun son maçında sahasında Ermenistan ile karşılaşacak. Letonya ise gruptaki maçlarını tamamladı.

D GRUBU'NDA PUAN DURUMU
1-Türkiye: 7 maç, 16 puan
2-Hırvatistan: 7 maç, 13 puan
3-Galler: 7 maç, 11 puan
4-Ermenistan: 7 maç, 8 puan
5-Letonya: 8 maç, 3 puan

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