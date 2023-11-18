Livakovic'li Hırvatistan avantajı kaptı

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. hafta karşılaşmasında Hırvatistan, Letonya deplasmanına konuk oldu. Hırvatistan, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Lovro Majer ve 16. dakikada Andrej Kramaric attı. Hırvatistan'da Fenerbahçeli Dominik Livakovic, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Hırvatistan, grupta 13 puana yükseldi. Hırvatistan, Galler'in Ermenistan karşısında aldığı 1-1'lik beraberlik sonrası grupta ikinci sıraya yükseldi. Letonya, 3 puanda kaldı.

Hırvatistan, grubun son maçında sahasında Ermenistan ile karşılaşacak. Letonya ise gruptaki maçlarını tamamladı.



D GRUBU'NDA PUAN DURUMU

1-Türkiye: 7 maç, 16 puan

2-Hırvatistan: 7 maç, 13 puan

3-Galler: 7 maç, 11 puan

4-Ermenistan: 7 maç, 8 puan

5-Letonya: 8 maç, 3 puan