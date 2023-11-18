Milli Takımımız'a Galler müjdesi

Türkiye'nin zirvede yer aldığı D Grubu'nda, Ermenistan ile 1-1 berabere kalan Galler'in liderlik şansı kalmadı.

KAYNAK: AA
Milli Takımımız'a Galler müjdesi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemelerinin 9. haftasında Türkiye'nin lider durumda bulunduğu D Grubu'nda, Ermenistan ile 1-1 berabere kalan Galler, gruptan çıkma şansını zora soktu.
ERMENİSTAN'A TAKILDILAR
Galler'i konuk eden Ermenistan, Zelarayan'ın 5. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçerken 45+2'de Tiknizyan'ın kendi kalesine attığı gol ile maça beraberlik geldi. Karşılaşmada başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla 11 paunlı Galler'in, D Grubu'nda 16 puanı bulunan Türkiye'nin önünde grubu lider bitirme şansı kalmadı. Galler, gruptaki son maçında Türkiye'yi konuk edecek.
HIRVATİSTAN YENEMEZSE
Grupta son 2 maçı öncesinde 10 puanı bulunan Hırvatistan, bu akşam deplasmanda Letonya'yı yenemez ise Türkiye, Galler'e karşı deplasmanda son maçına çıkmadan liderliği garantilemiş olacak.

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