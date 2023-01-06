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Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu: MHK gözden kaçırdı

Dev derbiyi yönetecek hakem açıklandı. MHK bu detayı gözden kaçırdı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 13:26
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Sıcak gelişme: MHK derbiye Halil Umut Meler'i verdi

Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu: MHK gözden kaçırdı
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Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 Ocak Pazar günü oynanacak derbi maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Süleyman Özay olacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Abdulkadir Bitigen yapacak.

Halil Umut Meler ile derbilerde Fenerbahçe
Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe
Galatasaray 1-2 Fenerbahçe
Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe
Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe

-1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet

Halil Umut Meler ile derbilerde Galatasaray
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Galatasaray 1-2 Fenerbahçe
Trabzonspor 0-2 Galatasaray
Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
- 3 Galibiyet, 1 Mağlubiyet

Spor Toto Süper Lig'deki son 3 derbiyi Halil Umut Meler yönetmiş olacak.
13. Hafta
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Halil Umut Meler
15. Hafta
Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe
Halil Umut Meler
18. Hafta
Fenerbahçe - Galatasaray
Halil Umut Meler

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