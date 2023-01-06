Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu: MHK gözden kaçırdı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 Ocak Pazar günü oynanacak derbi maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Süleyman Özay olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Abdulkadir Bitigen yapacak.

Halil Umut Meler ile derbilerde Fenerbahçe

Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe

Galatasaray 1-2 Fenerbahçe

Beşiktaş 1-1 Fenerbahçe

Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe

-1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet



Halil Umut Meler ile derbilerde Galatasaray

Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Galatasaray 1-2 Fenerbahçe

Trabzonspor 0-2 Galatasaray

Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

- 3 Galibiyet, 1 Mağlubiyet



Spor Toto Süper Lig'deki son 3 derbiyi Halil Umut Meler yönetmiş olacak.

13. Hafta

Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Halil Umut Meler

15. Hafta

Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe

Halil Umut Meler

18. Hafta

Fenerbahçe - Galatasaray

Halil Umut Meler