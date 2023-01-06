6 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Galatasaray derbisinin şifresi çözüldü

Fenerbahçe Galatasaray derbisinin şifresi çözüldü

Pazar günü oynanacak dev derbi öncesi şifreler çözüldü. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay kaybetmiyor.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 13:55
Takip Et

İlk golü atan kazanıyor: Derbinin şifresi belli oldu

Fenerbahçe Galatasaray derbisinin şifresi çözüldü
+
Aa
-

Rekabette 29 yılı kapsayan son 58 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 5 kez mağlup oldu.

Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 12 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 24 karşılaşmayı kazandı.

İki takım arasında yapılan son 58 lig maçının 8'i gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6'sında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu.

Bu dönemdeki 4 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.

İki takım arasında 2019-2020 sezonunda Kadıköy'de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı. Fenerbahçe, söz konusu dönemde öne geçmesine rağmen ilk kez derbi mağlubiyeti yaşadı.

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde yapılan son 58 lig mücadelesinin 9'u ise golsüz eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe'nin bu sezonki performansı

Ligde yaptığı 16 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, ilk golü attığı 12 müsabakanın 10'unu kazandı, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Yaptığı 3 karşılaşmalarda rakibinin ilk golü atmasına engel olamayan sarı-lacivertliler, söz konusu mücadelelerde 1 galibiyet, 2 yenilgi gördü. Fenerbahçe'nin 1 maçı ise golsüz eşitlikle sona erdi.

Galatasaray, bu sezon ne yaptı?

Bu sezon çıktığı 16 karşılaşmada 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Galatasaray ise, ilk golü attığı 9 karşılaşmanın 8'ini kazandı, 1'inde berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar, ligde ilk golü yediği 3 müsabakada geri dönüş gerçekleştirerek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Rakibinin ilk golü attığı 2 karşılaşmada mağlup olan Galatasaray'ın 2 müsabakası ise golsüz sona erdi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
1
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı
2
﻿BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı
﻿BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
3
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
4
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
5
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
﻿61 şehirde 55 bin seçmenle yapıldı. Son anketten 2 partiye kötü haber
6
﻿61 şehirde 55 bin seçmenle yapıldı. Son anketten 2 partiye kötü haber
﻿61 şehirde 55 bin seçmenle yapıldı. Son anketten 2 partiye kötü haber
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
7
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
﻿Afganistan’da 5,9 büyüklüğünde deprem
﻿Afganistan’da 5,9 büyüklüğünde deprem
﻿Afganistan’da 5,9 büyüklüğünde deprem
﻿Almanlar eleştirilerin hedefindeki bakanı istemiyor
﻿Almanlar eleştirilerin hedefindeki bakanı istemiyor
﻿Almanlar eleştirilerin hedefindeki bakanı istemiyor
﻿Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldürdü! Baba için yeni karar
﻿Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldürdü! Baba için yeni karar
﻿Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldürdü! Baba için yeni karar
﻿Askerlikle ilgili tüm işlemler yakında e-Devlet'ten yapılabilecek
﻿Askerlikle ilgili tüm işlemler yakında e-Devlet'ten yapılabilecek
﻿Askerlikle ilgili tüm işlemler yakında e-Devlet'ten yapılabilecek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.