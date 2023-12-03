Liverpool Fulham maçında gol yağmuru. 3 dakikada maçı kazandılar

İngiltere Premier Lig'de 14. haftasında Liverpool-Fulham maçını izleyenler gole doydular.
Maçın 20. dakikasında Alexander Arnold'un frikik golüyle 1-0 öne geçen Liverpool'a Fulham 24'te Harry Wilson'ın golüyle karşılık verdi.
38. dakikada Alexis Mac'in golüyle Liverpool 2-1 öne geçti.
45+3'te Tete fileleri havalandırınca ilk yarı 2-2 bitti.
80.dakikada Bobby'nin golüyle Fulham 3-2 öne geçti.
Pes etmeyen Liverpool, 87'de Wataru Endo, 88'de de Alexander Arnold'ın golleriye sahadan 4-3 galip ayrıldı.
Liverpool 31 puana yükseldi. Fulham ise 15 puanda kaldı.