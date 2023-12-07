Derbide sakatlandı. Sezonu kapattı

Bu sezon yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden ve İngiltere Premier Lig'de 2. sıraya yerleşen Liverpool'da flaş bir sakatlık gelişmesi yaşandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Derbide sakatlandı. Sezonu kapattı

Premier Lig'e iyi bir başlangıç yapan ve 2. sıraya yerleşen Liverpool sakatlık haberiyle şok oldu.

Pazar günü Fulham ile oynanan maçta sakatlanan ve karşılamaya devam edemeyen Joel Matip için teknik direktör Jurgen Klopp açıklama yaptı.

Sakatlığın çok talihsiz olduğunu söyleyen Jurgen Klopp, "Joel Matip'in sakatlığı maalesef ki çapraz bağ sakatlığı. Çok üzgün olmakla beraber maalesef ki ilk saniyen çapraz bağlarını kopardığını anlamıştım. Çok büyük talihsizlik." dedi.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Joel Matip'in bu sakatlıkla beraber sözleşme uzatmaması halinde Liverpool kariyeri son bulabilir.
Liverpool'a, 2016 yılında transfer olan Joel Matip bu formayla 201 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 11 gol, 6 asistle oynadı.

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