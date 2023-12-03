Chelsea 10 kişiyle kazandı

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Chelsea ile Brighton karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Chelsea 3-2'lik skorla kazandı.
Chelsea, 17. dakikada Enzo Fernandez'in golüyle öne geçti. 21'de Levi Colwill farkı 2'ye çıkardı. Brighton 43'te Facundo Buonanotte'nin golüyle skoru 2-1'e getirdi.
Chelsea'de Connor Gallagher, 31 ve 45'te gördüğü iki sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Chelsea, 65. dakikada Enzo Fernandez'in penaltı golüyle 3 puana ulaştı. Brighton, 90+2. dakikada Joao Pedro ile maçın skorunu belirledi.
İki maç aradan sonra kazanan Chelsea, puanını 19'a yükseltti. Brighton ise 4 maç sonra yenildi ve 22 puanda kaldı.
Chelsea, gelecek hafta Manchester United'a konuk olacak. Brighton ise sahasında Brentford'u ağırlayacak.
İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Chelsea ile Brighton karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Chelsea 3-2'lik skorla kazandı.