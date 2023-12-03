Chelsea 10 kişiyle kazandı

İngiltere Premier Lig'de sıkıntılı günler geçiren Chelsea, 10 kişi kaldığı maçta Brighton'u 3-2'lik skorla yendi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Chelsea 10 kişiyle kazandı

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Chelsea ile Brighton karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Chelsea 3-2'lik skorla kazandı.

Chelsea, 17. dakikada Enzo Fernandez'in golüyle öne geçti. 21'de Levi Colwill farkı 2'ye çıkardı. Brighton 43'te Facundo Buonanotte'nin golüyle skoru 2-1'e getirdi.

Chelsea'de Connor Gallagher, 31 ve 45'te gördüğü iki sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Chelsea, 65. dakikada Enzo Fernandez'in penaltı golüyle 3 puana ulaştı. Brighton, 90+2. dakikada Joao Pedro ile maçın skorunu belirledi.

İki maç aradan sonra kazanan Chelsea, puanını 19'a yükseltti. Brighton ise 4 maç sonra yenildi ve 22 puanda kaldı.

Chelsea, gelecek hafta Manchester United'a konuk olacak. Brighton ise sahasında Brentford'u ağırlayacak.

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