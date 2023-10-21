Liverpool, Merseyside derbisinde Everton’ı Salah’ın golleriyle yıktı

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Liverpool ile Everton derbi maçta karşı karşıya geldi. Liverpool, evinde ağrıladığı Everton'ı 2-0 mağlup etti.

Anfield Road Stadı'nda oynanan "Merseyside" derbisinde ilk yarı 0-0 beraberlikle sona erdi.

SALAH YILDIZLAŞTI

Karşılaşmanın 75. dakikasında Muhammed Salah'ın penaltı golüyle öne geçen Liverpool, 90+7. dakikada Mısırlı yıldızının ikinci golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekip, bu galibiyetle puanını 20'ye çıkarırken, Everton 7 puanda kaldı.

EVERTON 10 KİŞİ TAMAMLADI

Everton forması giyen Ashley Young, 37. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

FİLİSTİN BAYRAĞI AÇILDI

Bu arada takımlarını desteklemek için tribündeki yerlerini alan bazı Liverpool taraftarları, Gazzeliler'e destek vermek amacıyla maçta Filistin bayrağı açtı.