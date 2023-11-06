Salah için Suudiler kesenin ağzını açtı. Liverpool'un kasasına servet girecek

Liverpool'un en önemli oyuncularından Mohamed Salah için Suudi Arabistan Ligi'nden bir ekip, Mısırlı için kesenin ağzını açtı.

Salah için Suudiler kesenin ağzını açtı. Liverpool'un kasasına servet girecek

2017-2018 sezonu yaz transfer döneminde Liverpool'a katılan ve kulübün efsaneleri arasında kendine yer edinmeyi başaran Mohamed Salah, bu yaz takımdan ayrılabilir.

Football Insider'ın haberine göre; Suudi Arabistan liginden bir ekip, yeni sezon için Mısırlı yıldız ile prensip anlaşmasına vardı.

Haberde Salah'ın teklifi sözlü olarak kabul ettiği vurgulandı.

Öte yandan transferden Liverpool'un kasasına girecek rakamın 150 milyon sterlin olacağı belirtildi.

Ayrıca sezon sonunda sözleşmesinin son yılına girecek olan Mohamed Salah'ın söz konusu rakama satılmasının Liverpool için iyi bir anlaşma olacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.

Suudi Arabistan'dan Okaz'ın haberine göre ise Mohamed Salah'ın anlaştığı kulüp ise Al-Ittihad olduğu belirtildi.

Bu sezon Liverpool formasıyla 15 maça çıkan Salah 10 gol ve 4 asistlik skor katkısı vardı.

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