Mohamed Salah birlikte oynamak istediği futbolcuları açıkladı

Sky Sports'a röportaj veren Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, birlikte oynamak istediği futbolcuları belirtti.

FAVORİSİ DE BRUYNE

Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne'den övgüyle bahseden Salah, “De Bruyne’nin harika bir oyun görüşü var ve topu istediği noktaya gönderebiliyor. Messi ve Ronaldo ile de oynamak isterdim ama Premier Lig’den bir seçim yapmam gerekiyorsa birlikte oynamak isteyeceğim kişi De Bruyne olurdu” dedi.

Ayrıca Salah, karşılıklı oynarken en zorlandığı isimleri söylerken, bu isimlerin Cesar Azpilicueta ve Ashley Cole olduğunu ifade etti.

Mohamed Salah, daha önce Chelsea, Fiorentina ve Roma formaları giymişti.