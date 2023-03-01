Nabil Keita'ya Alman devi talip. Adı Galatasaray ile anılıyordu

Borussia Dortmund, orta sahasına Naby Keita'yı transfer etmeyi düşünüyor.

Bild'de yer alan habere göre, Dortmund, yıldız orta sahası Jude Bellingham'ı kaybetmek istemiyor. Buna rağmen Alman devi, önemli kulüplerle adı geçen 19 yaşındaki futbolcunun ayrılığı durumunda hazırlıksız da yakalanmak istemiyor.

İLK TEMASI GERÇEKLEŞTİRDİ

Bu doğrultuda Borussia Dortmund, gündemine Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Naby Keita'yı aldı. Dortmund, 28 yaşındaki futbolcunun menajeriyle ilk teması gerçekleştirdi. Keita için ayrıca eski kulübü RB Leipzig'in de devrede olduğu belirtildi. Keita'nın adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmıştı.



BU SEZON GOL KATKISI SAĞLAYAMADI

2018-2019 sezonunda Liverpool'a transfer olan Keita, 1 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu elde etti. Bu sezon Liverpool'da 13 maça çıkan Keita, takımına skor katkısı sağlayamadı.

