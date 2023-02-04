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Kanserden golle döndü. Dortmund Freiburg'u mağlup etti

Borissia Dortmund, Signal İduna Park'ta Freiburg'u 5-1 yendi.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 20:28
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Borissia Dortmund Freiburg'u farklı yendi

Kanserden golle döndü. Dortmund Freiburg'u mağlup etti
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Almanya 1. Bundesliga'nın 19. haftasında Borussia Dortmund ile Freiburg karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Dortmund 5-1'lik skorla kazandı.
 

HALLER KANSERDEN GOLLE DÖNDÜ

Freiburg, 17. dakikada Kiliann Sildillia'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Dortmund, 27. dakikada Nico Schlotterbeck'in golüyle öne geçti. Freiburg, Lucas Holer'in golüyle 45. dakikada skoru eşitledi.

Dortmund, 48. dakikada Karim Adeyemi ile yeniden öne geçti. Sebastien Haller, kanser tedavisini yendikten sonra 51. dakikada ilk golünü attı.

Julian Brandt, 69'da farkı 3'e çıkardı. Gio Reyna, 82. dakikada skoru belirledi.

Galibiyet serisini 4 maça çıkaran Dortmund, puanını 37'ye yükseltti. Frebiurg ise 34 puanda kaldı.

Dortmund, gelecek hafta Werder Bremen'e konuk olacak. Frebiurg, Stuttgart ile evinde oynayacağı maçta yara sarmaya çalışacak.

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