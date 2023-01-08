Liverpool Wolverhampton maçında gol yağmuru 

Anfield Road Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı Gonçalo Guedes ve Darwin Nunes'in golleriyle 1-1 berabere sona erdi.
Liverpool, ikinci yarının hemen başında Muhammed Salah'ın attığı golle öne geçerken, konuk ekip 66. dakikada Hee-chan Hwang ile beraberliği yakaladı. Kalan bölümde skor değişmeyince mücadele 2-2 berabere tamamlandı.
Kupada tur atlayan taraf, iki takım arasındaki ikinci maçın ardından belli olacak.
3. turda diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Crystal Palace-Southampton: 1-2
Tottenham-Portsmouth: 1-0
Gillingham-Leicester City: 0-1
Hull City-Fulham: 0-2
Bournemouth-Burnley: 2-4
Brentford-West Ham: 0-1
Sheffield Wednesday-Newcastle United: 2-1
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