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Dev maçta kazanan yok. Liverpool'un kabusu sürüyor

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Liverpool ile Chelsea 0-0 berabere kaldı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 18:47
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Premier Lig'de Liverpool ile Chelsea golsüz berabere kaldı

Dev maçta kazanan yok. Liverpool'un kabusu sürüyor
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Kötü bir sezon geçiren ve puan cetvelinde ilk dört dışında kalan iki ekibin Anfield Road Stadı'ndaki randevusunda Liverpool, Chelsea'yi ağırladı.

Ortaya konan futbolun taraftarları tatmin etmediği mücadelede, iki taraf da skoru lehine değiştirmedi ve sahadan birer puanla ayrıldı.

Liverpool'un Alman teknik direktörü Jurgen Klopp, 22 yıla yaklaşan kariyerinin 1000. maçına çıktı.

Chelsea'nin 100 milyon avro vererek renklerine bağladığı Mykhaylo Mudryk, 55. dakikada Lewis Hall'un yerine oyuna girdi.

Liverpool, ligde üst üste üçüncü maçından galibiyet alamadan ayrıldı.

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