﻿Liz Truss ve Siyonizmin asıl hedefi...

İngiltere Başbakanı Liz Truss, Birmingham'da, İsrail'in Muhafazakâr Dostları (CFI) adlı grubun etkinliğinde konuştu ve "Bildiğiniz üzere ben, büyük bir Siyonistim, İsrail'in büyük bir destekçisiyim ve İngiltere-İsrail arasındaki ilişkiyi güçlendirebileceğimizi biliyorum." dedi.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, 22 Eylül'de yaptığı açıklamada, Truss'ın, ülkesinin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaya "olumlu baktığını" belirtmişti.

İngiltere'nin İsrail nezdindeki büyükelçiliği Tel Aviv'de, Filistinlilerle ilişkilerden sorumlu başkonsolosluğu da Doğu Kudüs'te bulunuyor. (Anadolu Ajansı haberidir.)

***

Peki Siyonizm ne demektir? Siyonizm, "Tarihi İsrail toprakları olarak tanımlanan topraklarda bir Yahudi devletinin asırlar sonra yeniden kurulmasını destekleyen ve Yahudi milliyetçiliğini temel alan hareket" olarak tanımlanıyor.

İsrail Devleti'nin 1948'de kurulmasından sonra Siyonistlerin, İsrail'in güvenliğine yönelik tehditleri ortadan kaldırmaya ve antisemitizm ile mücadeleye yöneldiği de söylenmektedir.

Bu tanımlama ve tespitler eksiktir... Çünkü Siyonizmin hedefi, İsrail bayrağında da temsil edilen, Tevrat'taki "vaat edilmiş topraklar"ı ele geçirmektir.

Tevrat'ta çok açık bir şekilde İsrailoğullarına, Batı'da Akdeniz kıyısından, doğuda Fırat'a kadar olan bölgeyi işgal etmeleri çağrısında bulunuluyor. Bugünkü Büyük Orta Doğu Projesi, ilk planda bu hedefe yöneliktir.

Tabii proje ABD'nin çıkarları ile bütünleştirilip başka bir renge boyanarak dünya kamuoyuna sunuldu!

Tevrat'ta İsrailoğullarına vaat edilmiş topraklar içinde bugünkü İsrail, Lübnan, Ürdün, Suriye'nin Fırat'ın altında kalan bölümü, Irak'ın Fırat'a kadar olan bölümü, Mısır'ın Nil deltası sahası ve Suudi Arabistan'ın kuzey kısımları bulunuyor.

Tevrat'taki bu hedef genişletilerek Türkiye'nin Fırat'ına kadar uzatılıyor ve Irak ve Suriye'nin kuzeyi, İran'ın Batısı ile birlikte Türkiye'nin Güneydoğusunu da kapsıyor. 2011 yılından itibaren, Suriye'nin kuzeyinin boşaltılması ve buradaki insanların Türkiye'ye sürülmesinin gerçek sebebi bu hedeftir...

***

Tabii asıl hedefleri, sadece Tevrat'ta vaat edilmiş bulunan "Nil'den Fırat'a kadar" olan topraklar değil, bütün dünyadır. Yani hedef, bütün dünyayı tek bir İsrail yapmaktır!

Bunun için, dünyanın merkezi olan coğrafyayı, yani Türkiye, İran, Irak ve Arabistan'ı ele geçirmeleri veya kontrol etmeleri şarttır. Dünyayı zehirleyen asıl "karbon ayak izi" işte budur!

Yahudi asıllı İngiliz-Amerikan vatandaşı, Baba Bush'un başdanışmanı, ünlü tarihçi Bernard Lewis, İstanbul'da Yapı Kredi Bankası'nın 1996 yılında düzenlediği bir konferansta, Büyük Orta Doğu projesini, adını koymadan açıklamıştı.

Lewis'in planını, "Hayalim, İstanbul'un başkent olduğu Ortadoğu Birleşik Devletleri" sözleriyle Talabani de seslendirmişti...

***

Tevrat, ayrıca ne diyor bakın:

"Onları demir çomakla kıracaksın; bir çömlekçi kabı gibi onları parçalayacaksın." (Tevrat, Mezmurlar Bölümü 2/8-9)

"Rabbin sana miras olarak vermekte olduğu bu kavimlerin şehirlerinden nefes alan kimseyi sağ bırakmayacaksın. Rabbin sana emrettiği gibi tamamen yok edeceksin." (Tevrat, Tesniye 20/16,18)

"Vurun; gözünüz esirgemesin ve acımayın; ihtiyarı, genci ve ere varmamış kızları ve çocukları, kadınları helâk için vurun." (Tevrat, Hezekiel 9/5-6)

"Onları kasaplık koyunlar gibi ayır ve öldürme günü için hazırla." (Yeremya Bölümü, 12/3)

"Sen benim topuzumsun ve cenk silahımsın. Ve seninle milletleri kıracağım ve seninle ülkeleri helâk edeceğim." (Yeremya, 51/19,20)

***

Kimsenin, kendi milletinin milliyetçisi olmasına itirazım yok. Yeter ki Türk Milleti'nin ve insanlığın başına belâ olmasınlar!

Liz Truss'ın Siyonist olduğunu açıklamasının da bir sakıncası yok! Asıl sorun şu ki; Türkiye ve diğer İslam ülkeleri Siyonistler tarafından yönlendiriliyor!