28 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Lizbon'da bir İslam merkezine saldırıda 2 kişi öldü

Lizbon'da bir İslam merkezine saldırıda 2 kişi öldü

Portekiz'in başkenti Lizbon'da İsmaililere ait bir İslam merkezine düzenlenen bıçaklı saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 16:41
Takip Et

Lizbon'da İslam merkezine saldırı: 2 ölü

Lizbon'da bir İslam merkezine saldırıda 2 kişi öldü
+
Aa
-

Portekiz haber ajansı Lusa'nın polis kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, sabah saatlerinde Lizbon'da İsmaililere ait İslam merkezine Afgan uyruklu olduğu iddia edilen kişinin bıçaklı saldırısında iki kişi hayatını kaybetti.

Yaralı olduğu belirtilen saldırgan, Santa Maria Hastanesi'ne götürüldü.

Saldırının nedeniyle ilgili henüz bilgi verilmedi.

Öte yandan Portekiz Başbakanı Antonio Costa, polisin olaya erken müdahale edip saldırganı hemen yakaladığını ifade etti.

Saldırının nedeniyle ilgili yorum yapmak için henüz erken olduğunu kaydeden Costa, "İsmaili toplumuna, kurbanların ailelerine başsağlığı ve dayanışma dileklerimi sunarım." dedi.

(AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
1
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
2
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
3
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
4
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
5
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
6
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Kışlıkları dolaba kaldırmayın. Kış bu kez çok kuvvetli geliyor
7
﻿Kışlıkları dolaba kaldırmayın. Kış bu kez çok kuvvetli geliyor
﻿Kışlıkları dolaba kaldırmayın. Kış bu kez çok kuvvetli geliyor
﻿Mangal kömürü üretim tesisi yandı
﻿Mangal kömürü üretim tesisi yandı
﻿Mangal kömürü üretim tesisi yandı
﻿Kedisi Han, depremden 49 gün sonra kurtarıldı
﻿Kedisi Han, depremden 49 gün sonra kurtarıldı
﻿Kedisi Han, depremden 49 gün sonra kurtarıldı
﻿Fransa’nın 3 asırdır ayakta duran kütüphanesi
﻿Fransa’nın 3 asırdır ayakta duran kütüphanesi
﻿Fransa’nın 3 asırdır ayakta duran kütüphanesi
﻿İstanbul Büyükşehir ile Hatay Büyükşehir Hatay Planlama Merkezi'ni kuruyor
﻿İstanbul Büyükşehir ile Hatay Büyükşehir Hatay Planlama Merkezi'ni kuruyor
﻿İstanbul Büyükşehir ile Hatay Büyükşehir Hatay Planlama Merkezi'ni kuruyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.