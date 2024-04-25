LNG'da arz fazlası bazı ülkelerin başını ağrıtacak

Finansal Analiz Enstitüsü’nün (IEEFA) yayınladığı Küresel LNG Görünümü raporu LNG talebinde zayıf artış üzerine sanayileşmiş ülkeler de LNG taleplerini azalmayı hedefliyor.,

Raporun ortaya koyduğu verilere göre, küresel LNG tedarikçileri, azalan ithalat hacimlerini dengelemek ve bir dizi önlemler alıyor.

IEEFA’nın tahminlerine göre, Avrupa’nın doğal gaz ve LNG talebi 2030’a kadar azalacak. Enerji verimliliği önlemleleriyle elektrik üretiminin artması nedeniyle son üç yıldır yüzde 20 düşüş gösterdi.

Çin, geçtiğimiz yıl dünyanın en büyük LNG ithalatçısı unvanını geri kazandı, fakat iç üretim ve boru hattı ithalatındaki artış, ülkenin LNG talebindeki artış sınır konulabilir. Ayrıca, yenilenebilir enerji kapasitesindeki büyük ivme LNG’ye olan ihtiyacı azaltabileceği görüşlerini dile getiriliyor.

Güney Asya’da, LNG fiyatlarındaki dalgalanmalar ve finansal zorluklar kısa vadede talep artışını sınırlayabilirken, Güneydoğu Asya’da LNG altyapısındaki gecikmeler talep büyümesini kısıtlayabilir.

Sonuç olarak, talep büyümesindeki belirsizlikler ve 2028’e kadar beklenen küresel LNG ihracat kapasitesindeki büyük artış, piyasaları uzun bir arz fazlası dönemine sokabilir.

Küresel LNG ihracat kapasitesinin önümüzdeki 5 yıl içinde yüzde 40 artarak yıllık 666,5 milyon ton sıvılaştırma kapasitesine ulaşması bekleniyor. Şu anda inşa aşamasında olan yıllık 193 milyon ton kapasiteli LNG projeleri bu artışa katkıda bulunacak.

ABD ve Katar’daki büyük kapasite artışları öne çıkarken, Avustralya’nın dünyanın en büyük üçüncü LNG tedarikçisi konumuna gerilemesi bekleniyor. Rusya, Kanada ve Afrika ülkelerinde de önemli LNG projeleri inşa ediliyor.