Lokantada 83 şişe sahte içki bulundu

Bolu'da alkollü lokanta olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde, sahte bandrollü 45 bin lira değerinde 83 şişe içki ele geçirildi. Mekan sahibi G.A., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.