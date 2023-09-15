Lokantada 83 şişe sahte içki bulundu

Bolu'da yapılan denetimlerde, bir lokantada sahte bandrollü içki şişeleri bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde alkollü lokantaları denetledi. Denetim çerçevesinde G.A. (55) isimli kişiye ait alkollü lokantada arama yapıldı.
45 BİN LİRALIK SAHTE BANDROLLÜ İÇKİ
Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık olarak 45 bin lira olan sahte bandrollü 83 şişe içki ele geçirildi.
Mekan sahibi G.A., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.