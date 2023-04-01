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50 yıllık esaret sona erdi. Lolita'nın özgürlük yolculuğu başladı

ABD'de bir grup hayvansever, 56 yaşındaki katil balinanın özgür bırakılması için verdiği mücadeleyi kazandı. Miami Seaquarium ile Lolita’nın Arkadaşları isimli sivil toplum kuruluşu, katil balina Lolita'nın okyanusa döneceğini açıkladı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 19:46
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Lolita özgür bırakılıyor

50 yıllık esaret sona erdi. Lolita'nın özgürlük yolculuğu başladı
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ABD’nin Florida eyaletinde, 1970'te su parkına getirilen 56 yaşındaki Lolita isimli katil balina, doğal yaşam alanı olan Pasifik Okyanusu’na bırakılacak. Doğal ortamına önce hazırlanması gereken katil balina, 2 yıllık alışma sürecinden geçecek. Lolita'nın 50 yıllık su parkı esareti, Miami Seaquarium ile Lolita’nın Arkadaşları adlı sivil toplum kuruluşunun girişimleriyle sona erdirildi.

SU PARKLARINDAKİ EN YAŞLI BALİNA

Lolita’nın bulunduğu Florida’daki su parkı Miami Seaquarium ile Lolita’nın Arkadaşları adlı sivil toplum kuruluşu, 30 Mart’ta açıklama yaparak 1970 yılında su parkına getirilen ve yıllar boyunca burada gösteri yapan 56 yaşındaki Lolita’nın serbest kalması için anlaşmaya varıldığını duyurdu. Toki ve Tokitae adlarıyla da bilinen Lolita’nın, esaret altındaki yaşlı katil balinalardan biri olduğu ve uzun yıllar su tankında yaşadığı için doğal ortamına dönmesinin zaman alacağı belirtildi.

ÖNCE AVLANMAYI ÖĞRENECEK

Miami Seaquarium’u geçen sene satın alan Dolphin Şirketi, tarihte ilk defa su parkı yöneten bir özel şirketin hayvan refahı için çalışan bir sivil toplum kuruluşuyla anlaşma yaparak Lolita’nın doğal ortamına dönmesi için çalışacağını belirtti. Lolita’nın 18 ile 24 aylık bir zaman diliminde doğal ortamında beslenebilmesi için balık avlamanın öğretilmesi gibi bir takım beceriler kazandırılacağı ve bu süreçte doğal ortamına hazırlanacağı kaydedildi. (DHA)

 

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