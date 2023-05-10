Londra ekibi Mane'yi istiyor: Pochettino onay verdi

Bu sezon Premier Lig'de büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Londra ekibi Chelsea gelecek sezon için Senegalli yıldız Sadio Mane'yi transfer etmek istiyor.

Londra ekibi Mane'yi istiyor: Pochettino onay verdi

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Bu sezon Premier Lig’de büyük bir hayal kırıklığı yaşayıp 34 maçta ancak 42 puan toplayabilen Londra ekibi Chelsea’de hedef önümüzdeki sezon şampiyonluğa ulaşmak.

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Londra ekibi, Bayern Münih’te beklentileri karşılayamayan Senegalli yıldız Sadio Mane’yi transfer etmek istiyor.

GELECEĞİ BELİRSİZ

Football Insider’ın paylaştığı habere göre bu sezon Alman ekibiyle 36 maça çıkıp 12 gol ve 5 asistlik katkı sağlayan Senegalli yıldızın Leroy Sane ile yaşadığı kavga sonucu kulüpteki geleceği belirsizleşti.

Alman ekibinde mutlu olmadığı öne sürülen Senegalli yıldızında kulüpten ayrılmaya sıcak baktığı bildiriliyor.

POCHETTİNO ONAY VERDİ

Yeni sezonda takımın başına Mauricio Pochettino’yu getirmesi beklenen Londra ekibinde Arjantinli teknik direktörün de bu transfere onay vermesi üzerine kulübün Pochettino yönetiminde ilk imzayı Senegalli yıldız Sadio Mane’ye attırmak istediği iddia ediliyor.

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