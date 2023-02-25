Londra'da Ukrayna'daki savaş protesto edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşı protesto etmek için bir araya gelen binlerce kişi, başkent Londra'daki İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin önünde toplandı.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve insan hakları örgütünün destek verdiği gösteride protestocular, ellerinde Ukrayna bayraklarının yanı sıra "Putin'i durdurun", "NATO'ya evet", "Rusya Ukrayna'dan defol" yazılı pankartlar taşıdı.

Rusya aleyhinde sloganlar atan göstericilerden bir grup, Rusya karşısında zafer elde edebilmesi için "Ukrayna'nın daha fazla silahlandırılması" çağrısında bulundu.

Gösteriye, ana muhalefetteki İşçi Partisinden milletvekilleri de katıldı.

Protestoculardan Tanya, bazı güçlerin halihazırda sahada yaşanan gelişmeleri tetiklediğini ve manipüle ettiğini söyledi. Tanya, "En büyük manipülasyonun arkasında ABD olduğunu düşünüyorum. ABD sadece kendi çıkarlarının peşinde koşuyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna'yı daha fazla silahlandırmanın savaşın sona ermesi için çözüm olmayacağını belirten Tanya, "Bence silah göndermeyi bırakmalıyız. Çünkü bu olayları tırmandırır ve bizi bir çözüme götürmez. Bunu anlamamız gerekiyor." dedi.

Bir diğer gösterici Dalia Sanches de "Buradayım çünkü her iki tarafta da bu kadar çok gencin hayatını kaybettiğini görmek beni üzüyor. Hangi tarafta oldukları fark etmez." diye konuştu.

Ukrayna'ya silah gönderilmesini desteklemediğini dile getiren Sanches, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Silah gönderilmesi çağrısına katılmıyorum. Çünkü bunun kesinlikle savaşı uzatacağını ve daha fazla hayatın yok olacağını düşünüyorum. Savaşa gerek yok. Her savaş kesinlikle başarısız diplomasinin bir sonucu. Kesinlikle savaşa gerek yok ve daha fazla silah göndererek savaşı uzatma fikrine katılmıyorum."

Göstericiler, BBC merkezi önünden başkentteki ünlü Trafalgar Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

(AA)