Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarınıza tat ve renk katan bu tarifi mutlaka deneyin. Hem hafifliği hem lezzeti hem de kolay yapımıyla bu tarif tam size göre. Lor peynirli siyah pirinç salatası nasıl yapılır? Lor peynirli siyah pirinç salatası için gerekli malzemeler neler?

Lor peynirli siyah pirinç salatası için gerekli malzemeler…

2 su bardağı siyah pirinç

250 gr lor peyniri

4 adet taze soğan ya da bir adet kuru soğan

2 közlenmiş kırmızıbiber

2 çay bardağı konserve tane mısır

4-5 kornişon turşu

Birkaç dal kıyılmış dereotu

Birkaç dal kıyılmış maydanoz

Sosu için;

1 çay bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı limon suyu

Bir tutam tuz ve karabiber

Lor peynirli siyah pirinç salatası nasıl hazırlanır?

Siyah pirinci bir tencerede haşlayın. Suyunu süzün ve büyük kaseye alın. Üzerine kıyılmış soğanı, küp doğranmış közlenmiş biber ve turşu, mısır, ince kıyılmış dereotu ve maydanozu ekleyin. Tüm malzemeleri karıştırın. Üzerine lor peynirini ufalayın. Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi ayrı bir yerde karıştırın. Salatanın üzerine gezdirin ve iyice karıştırın. Servis yapın. Afiyet olsun.