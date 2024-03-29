Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarınıza tat ve renk katan bu tarifi mutlaka deneyin. Hem hafifliği hem lezzeti hem de kolay yapımıyla bu tarif tam size göre. Lor peynirli siyah pirinç salatası nasıl yapılır? Lor peynirli siyah pirinç salatası için gerekli malzemeler neler?
Lor peynirli siyah pirinç salatası için gerekli malzemeler…
2 su bardağı siyah pirinç
250 gr lor peyniri
4 adet taze soğan ya da bir adet kuru soğan
2 közlenmiş kırmızıbiber
2 çay bardağı konserve tane mısır
4-5 kornişon turşu
Birkaç dal kıyılmış dereotu
Birkaç dal kıyılmış maydanoz
Sosu için;
1 çay bardağı zeytinyağı
2 yemek kaşığı limon suyu
Bir tutam tuz ve karabiber
Lor peynirli siyah pirinç salatası nasıl hazırlanır?
Siyah pirinci bir tencerede haşlayın. Suyunu süzün ve büyük kaseye alın. Üzerine kıyılmış soğanı, küp doğranmış közlenmiş biber ve turşu, mısır, ince kıyılmış dereotu ve maydanozu ekleyin. Tüm malzemeleri karıştırın. Üzerine lor peynirini ufalayın. Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi ayrı bir yerde karıştırın. Salatanın üzerine gezdirin ve iyice karıştırın. Servis yapın. Afiyet olsun.