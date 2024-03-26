Hollywood starlarının menülerinden eksik etmediği bulgur ile yapabileceğiniz sağlıklı bir salata tarifi veriyoruz. Siz de bu tarifi sofralarınızdan eksik etmeyeceksiniz. Bulgur Köfteli Salata nasıl yapılır? Bulgur Köfteli Salata için gerekli malzemeler neler?

Bulgur Köfteli Salata için gerekli malzemeler…

1 Su bardağı ince bulgur

Yarım su bardağı un

1 su bardağı sıcak su

Üzeri için

1 patates

1 su bardağı bezelye

1 havuç

6-7 kornişon salatalık turşusu

2 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı mayonez

1 diş sarımsak

Bir tutam tuz, karabiber, kırmızı pul biber,

1 kaç dal kıyılmış dereotu

Bulgur Köfteli Salata nasıl hazırlanır?

Bulgurun üzerine 1 su bardağı sıcak su ekleyip yarım saat bekletin. Sonra bulgura un ve tuz ilave edin, yoğurun. Küçük köfteler haline getirin.

Tencerede su kaynatın ve suya köfteleri ekleyin. Köfteleri haşlayın ve sonra tabağa alın. Küp şeklinde doğranan patatesi, havucu ve bezelyeleri haşlayın.

Yoğurt, mayonez, ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiberi kapta karıştırın. Üzerine haşlanan sebzeleri ekleyin ve karıştırın.

Son olarak köfteleri ilave edin ve servis yapın. Afiyet olsun.