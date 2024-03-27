Sütlü tatlı sevenler bu tarifimiz size özel. Kremalı ve damla sakızlı sütlaç hem hafifliği hem de pratik yapımıyla sizin favori tatlınız olacak. Kremalı ve damla sakızlı sütlaç nasıl yapılır? Kremalı ve damla sakızlı sütlaç için gerekli malzemeler neler?

Kremalı ve damla sakızlı sütlaç için gerekli malzemeler…

1 litre süt

2 çay bardağı pirinç

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı nişasta

20 ml krema

1 parça fındık büyüklüğünde damla sakızı

1 paket vanilya

Üzeri için

Tarçın

Tercihe göre kıyılmış fındık ya da antep fıstığı

Kremalı ve damla sakızlı sütlaç nasıl hazırlanır?

Pirinçleri bol suyla yıkayın. Pirinci bir tencerede haşlayın ve suyunu süzün. Haşlanan pirinç, şeker ve sütü tencereye karıştırarak pişirin. Malzemeler kaynadığında damla sakızını ilave edip karıştırın. Başka bir kasede nişastayı su ekleyerek eritin. Kaynayan tencereye yavaş yavaş akıtın ve sonra hızlıca karıştırın. 5 dakika kaynatın ve sonra kremayı ekleyin. Biraz daha pişirin ve tencereyi ocaktan alarak vanilyayı ekleyin. Tüm malzemeleri kaselere paylaştırın. Üzerine dilerseniz tarçın, kıyılmış fındık ya da antep fıstığı serpin ve servis yapın. Afiyet olsun.