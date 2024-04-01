On bir ayın sultanı Ramazan’da sofralarınıza yakışır bir tarifimiz var. Bakliyat ve sebzenin muhteşem uyumu olan bu tarif, sofralarınızda lezzet şöleni yaşatacak. Ispanaklı Ekşili Köfte nasıl yapılır? Ispanaklı Ekşili Köfte için gerekli malzemeler neler?

Ispanaklı Ekşili Köfte için gerekli malzemeler

2 su bardağı köftelik bulgur

5 yemek kaşığı un

1,5 su bardağı sıcak su (ıslatmak için)

1 su bardağı su (yoğurmak için)

Bir tutam tuz

Bir tutam karabiber

400 gram ıspanak

1 adet soğan

1 çay bardağı yeşil mercimek

1 yemek kaşığı nar ekşisi

2 yemek kaşığı tereyağı

5 su bardağı sıcak su

Ispanaklı Ekşili Köfte nasıl hazırlanır?

Mercimeği bol suyla yıkayıp hafifçe haşlayın. Köftelik bulgura sıcak su ekleyip kabarmaya bırakın. Kabaran bulgurun üzerine tuzu, unu, karabiberi ve suyu ekleyip yoğurun. Misket şeklinde ve büyüklüğünde köfteler hazırlayın. Tereyağını tencerede eritin. Kıyılmış soğanı kısık ateşte kavurun. Salçayı ilave edin. 1-2 dakika sonra suyu ve mercimeği ekleyin. Kaynamaya bırakın ve ince doğranmış ıspanak ve köfteleri ilave edin. Orta ateşte pişirin. Sonra tuzu, nar ekşisini ve karabiberi ekleyip karıştırın. Sıcak servis yapın. Afiyet olsun.