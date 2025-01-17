Los Angeles'taki yangın felaketinde can kaybı 27'ye yükseldi: 7 bin ev yok oldu

Yetkililer, ABD'nin Los Angeles şehrinde çıkan yangınlar nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiğini, 26 kişinin kayıp olduğunu ve 90 bin kişinin tahliye uyarısı altında olduğunu açıkladı.

Los Angeles İtfaiye Departmanı, Palisades yangınının şu an yüzde 22 oranında kontrol altına alındığını, yangının 23 bin dönümden fazla alanda etkili olup 5 bin yapıyı yok ettiğini duyurdu.

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Eaton yangının ise yüzde 55 oranında söndürüldüğü ve 14 bin dönümden fazla alanı küle çevirdiği bildirildi.

Ayrıca, 7 bin evin yok olduğu Eaton yangını nedeniyle soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Polis, yangınların kundaklama şüphesiyle 3 kişiyi gözaltına aldı.

Geçen hafta gözaltına alınan 2 kişiden birinin yangını kasıtlı olarak başlattığını itiraf ettiği de açıklandı.

7 Ocak'ta başlayan Palisades yangında 9, Eaton yangınında ise 16 kişi hayatını kaybetti.

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