Los Angeles'taki yangın felaketinde can kaybı 27'ye yükseldi: 7 bin ev yok oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Los Angeles'taki orman yangınlarında 27 kişi hayatını kaybetti. 26 kayıp ve 90 bin kişiye tahliye uyarısı yapılırken, yangınlar için kundaklama şüphesiyle 3 kişi gözaltına alındı.

Yetkililer, ABD'nin Los Angeles şehrinde çıkan yangınlar nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiğini, 26 kişinin kayıp olduğunu ve 90 bin kişinin tahliye uyarısı altında olduğunu açıkladı.

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Los Angeles İtfaiye Departmanı, Palisades yangınının şu an yüzde 22 oranında kontrol altına alındığını, yangının 23 bin dönümden fazla alanda etkili olup 5 bin yapıyı yok ettiğini duyurdu.

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Eaton yangının ise yüzde 55 oranında söndürüldüğü ve 14 bin dönümden fazla alanı küle çevirdiği bildirildi.

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Ayrıca, 7 bin evin yok olduğu Eaton yangını nedeniyle soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Polis, yangınların kundaklama şüphesiyle 3 kişiyi gözaltına aldı.

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Geçen hafta gözaltına alınan 2 kişiden birinin yangını kasıtlı olarak başlattığını itiraf ettiği de açıklandı.

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7 Ocak'ta başlayan Palisades yangında 9, Eaton yangınında ise 16 kişi hayatını kaybetti.

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