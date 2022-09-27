LÖSEV toplanan bağışlarla kurmuştu... LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’ne 2015’ten bu yana tam ruhsat verilmedi

Lösemili Çocuklar Vakfı’nın (LÖSEV) “Bir tuğla da sen koy” kampanyası ile yola çıkarak, toplanan bağışlarla yaptığı LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi 2015 yılında 400 yataklı, tam teşekküllü ve yeni teknoloji ile donatılarak açıldı. Sağlık Bakanlığı sadece 75 yatağa ruhsat verdiği için 325 yatakta hizmet verilemiyor. Yoğun bakımdaki 80 yataktan da sadece 10'unun ruhsatı bulunduğu için 70 yatak da boş bekletiliyor.

ŞARTLAR KABUL EDİLDİ RUHSAT VERİLMEDİ



Kapasitesinin yüzde 20’si ile hizmet verebilen LÖSANTE, defalarca ruhsat talebinde bulundu. Sağlık Bakanlığı, 25 Şubat’ta LÖSANTE’ye “Kamu hastanesi gibi hiçbir ilave ücret almaksızın sunmayı taahhüt ettiğiniz takdirde talepleriniz tekrar değerlendirilecektir” yazısı gönderdi. Bunun üzerine LÖSEV’den “Teklifinizi kabul ediyoruz. Tam ruhsat ve tam doktor kadrosu bekliyoruz. Beş iş günü içerisinde tam ruhsatımızı bekliyoruz. Herkes sözünde dursun ve artık bu sorun kökünden çözülsün. Artık daha fazla çocuğumuzu ve hastamızı kaybetmeyelim” açıklaması geldi.



“İTALYANA VAR LÖSEMİLİ ÇOCUKLARIMIZA YOK!”

Aradan geçen 7 yılında ardından LÖSEV’in, Sağlık Bakanlığı’nın şartlarını kabul etmesine karşın hala ruhsat verilmedi.

Duruma sosyal medya üzerinden tepki gösteren LÖSEV Kurucusu Üstün Ezer, “İtalyana var lösemili çocuklarımıza yok!” dedi.

Ezer, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Elin İtalyan ortaklı Ankara Şehir hastanesine binlerce yatak ve doktor verilirken, Lösemili Çocuklarımızın Ailesi LÖSEV’in TÜRK HALKININ TUĞLALARI ile yaptığı Hastaneye 6 SENEDİR TAM RUHSAT VE DOKTOR YOK !!! Neden çünkü YERLİ ve MİLLİ”

“NASIL BİR GADDARLIKLA AÇIKLANABİLİR?”

Ezer’in paylaşımını alıntılayan Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat da duruma tepki gösterdi. Kırıkkanat, “Bu nasıl acımasız bir ayrımcılıktır? Yoksul Türk lösemi hastalarını parasız tedavi edecek muhteşem bir tesise izin vermemek ve paralı tedaviye prim vermek nasıl bir gaddarlıkla açıklanabilir?” dedi.