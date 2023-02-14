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LÖSEV'den deprem bölgesine 10 tır yardım

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Kilis, Osmaniye'ye 10 iyilik tırı ve kamyon ile yardım ulaştırıldı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 12:13
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LÖSEV'den deprem bölgesine 10 tır yardım

LÖSEV'den deprem bölgesine 10 tır yardım
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AA'da yer alan haberde, LÖSEV'den yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ilk saati itibarıyla Acil Kriz Masası kuran vakıf, afet bölgesine ulaştırmak üzere temel ihtiyaç ürünleri için çağrıda bulundu.

Vakıf çalışanları, bağışçıları ve gönüllülerince gıda ve bebek ürünleri, battaniye, ısıtıcı, giyim ve hijyen malzemeleri gibi farklı kategorilerde kolilenen yardımlar depremzedelere ulaştırılmak üzere gönderildi.

Vakıf ekipleri ilk olarak Hatay'a ulaştı. Yardımlar LÖSEV Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer öncülüğünde lösemi ve kanser hastası çocuk ve yetişkin depremzedeler ile ailelerine elden teslim edildi.

Bir haftada Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Kilis, Osmaniye'ye 10 tır ve kamyonla yardım ulaştıran vakıf, tahliye edilen 250'yi aşkın depremzede kanser hastası ve ailesine de çeşitli illerde konaklama hizmeti verdi.

- Ankara Lösemili Çocuklar Köyü, 50 depremzede aileye kapılarını açtı

Ankara'daki Lösemili Çocuklar Köyü de 50 depremzede aileye kapılarını açtı. LÖSANTE Hastanesi de 100'e yakın depremzedeye ücretsiz sağlık hizmeti verdi.

LÖSEV'in sosyal medya hesabında da hamile depremzedelerin doğumlarının hastanede gerçekleştirildiği belirtilerek, "umudun çocukları Ahsen ve Yekta" adlı bebeklerin sağlıklı bir şekilde dünyaya geldikleri duyuruldu.

Dr. Ezer de yaptığı açıklamada, vakfın bölgeye ulaştırdığı ilk yardımların ardından yıllık plan dahilinde kalıcı projeler yürüteceklerini belirterek, "Tüm bölgeye hizmet vermek üzere örneğin Adana'da yeni bir LÖSEV Köyü - Uyum ve Destek Merkezi, LÖSEV Okulları, LÖSANTE Hastanesi yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Ezer, artacak ihtiyaçlar göz önüne alınarak tercihen Ankara'da olacak kısa, orta ve uzun vadeli projeleri için destek talebinde bulundu.

Öte yandan LÖSEV, deprem bölgesinde yaşayan yeni tanı almış çocuk veya yetişkin lösemi ve kanser hastalarının, ücretsiz tedavilerinin yapılabilmesi için LÖSANTE Hastanesine başvurmalarını istedi.

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