Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılında büyük ayıp

2023 için bastırılan ve milletvekillerine dağıtılan ajandada, “Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusu” olarak nitelendirilen Lozan Barış Antlaşması’nın 100. yılını unutmasının ardından benzer bir olayın Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) da yaşandığı ortaya çıktı.

Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılında büyük ayıp

Milli Eğitim Bakanlığı’nca temmuzda hazırlanan e-bültende, “Türkiye’nin tapusu” Lozan Barış Antlaşması’nın 100. yılına yer verilmedi. Lozan, daha önce de TBMM ajandasında unutulmuştu.

TEMMUZ AYININ ÖNEMLİ GÜNLERİ

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Mustafa Şentop’un Meclis Başkanlığı döneminde, 2023 için bastırılan ve milletvekillerine dağıtılan ajandada, “Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusu” olarak nitelendirilen Lozan Barış Antlaşması’nın 100. yılını unutmasının ardından benzer bir olayın Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) da yaşandığı ortaya çıktı.

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2 Ağustos’ta, genel müdürlüğün çalışmalarının yer aldığı, 1-31 Temmuz tarihlerini kapsayan bir e-bülten yayımladı. Söz konusu bültende, temmuz ayına ilişkin önemli günlere yönelik bilgiler de paylaşıldı.

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI'NA DAİR HERHANGİ BİR İFADE YER ALMADI

Bültenin açılışında 15 Temmuz darbe girişimine yer verilerek “Tüm şehitlerimizi rahmet ve gazilerimizi şükranla anıyoruz” denildi.

Terör örgütü PKK tarafından katledilen öğretmen Necmettin Yılmaz’ın da anıldığı bültende, Türk Dil Kurumu’nun kuruluşunun 191. yılı, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 49. yılı, Erzurum Kongresi’nin 104. yılı kutlandı. 24 Temmuz’un da “Gazeteciler ve Basın Bayramı” olduğu belirtildi.

Ancak kutlamalar arasında bu yıl 24 Temmuz’da 100. yılı kutlanan Lozan’a yer verilmedi. Bültende, Lozan Barış Antlaşması’na dair herhangi bir ifade yer almadı.

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