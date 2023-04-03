LPG'de bu gece olan olacak

Editör: Özlem KIRAL
Otogaz'a 31 Mart'ta 29 kuruş zam yapılmıştı. Zam sonrası LPG İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 12 lira 10 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 12 lira 37 kuruşa, Ankara'da 12 lira 30 kuruşa, İzmir'de ise 12 lira 15 kuruşa satılıyor.
Son dakika değişikliği olmazsa bu gece yarısından sonra yapılacak 2 lira 12 kuruşluk indirimin ardından LPG İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 9 lira 98 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 10 lira 25 kuruşa, Ankara'da 10 lira 18 kuruşa, İzmir'de ise 10 lira 03 kuruştan satılmaya başlanacak.
Sektör temsilcileri indimin bu gece yarısı 00.01'de uygulanmaya başlayacağını açıkladı.