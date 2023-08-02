LPG'ye zam geldi. Bu zamlar da yüzde 52'nin şerefine emmoğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 52 oy oranıyla seçimi kazandıktan sonra A'dan Z'ye her şeye zam geldi. Döviz kurlarındaki artış, brent petrol ve KDV ile ÖTV zammının etkileri devam ediyor.

Akaryakıt sektörüne de zam üstüne zam yağmaya devam ediyor.

Benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL'ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL'ye yükselmişti.

Motorin grubuna 1,07 zam geldi. İstanbul'da son zamla 35.35 TL’yi bulan motorinin yeni fiyatı 37 TL'ye yaklaştı. Benzinin litresi ise ortalama 36,09 TL'de satılıyor.

LPG'YE 2 LİRA ZAM GELDİ

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaz grubunda gece yarısı itibarıyla 2 lira 3 kuruşluk zam geldi.

İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG’nin litre fiyatı 15,80 liraya, Anadolu Yakası’nda 16,23 liraya yükseldi.

Ankara'da ise LPG'nin litre fiyatı 16.67 liradan satılıyor.

İzmir'de LPG fiyatları 16.45 liradan satılıyor.