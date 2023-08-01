Motorine ve benzine zam

Motorine 1 lira 7 kuruş, benzine ise 2 liralık zam bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıdı. LPG’ye ise 2 Ağustos Çarşamba günü 2 liralık zam gelmesi bekleniyor.

Motorine ve benzine zam

Geçtiğimiz haftalarda ÖTV tutarlarında büyük zam yapılmış ve bu artış benzinde ve motorinin litre fiyatında 6 liralık artışa yol açmıştı.

Karara göre; benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL'ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL'ye yükselmişti.

MOTORİNE 1 LİRA 7 KURUŞ BENZİNE İSE 2 LİRA ZAM

Son olarak yeni bir zam haberi daha geldi.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,07 TL, benzine ise 2 lira zam geldi.

MOTORİN 36, BENZİN İSE 38 LİRAYI AŞTI

İstanbul'da son zamla 35.35 TL’yi bulan motorinin yeni fiyatı 37 TL'ye yaklaşırken, benzinin fiyatı ise 38 lirayı aştı.

LPG'YE DE ZAM BEKLENİYOR

Öte yandan LPG'ye 2 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak şekilde 2 liralık zam bekleniyor.

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