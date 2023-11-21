Lübnan İsrail'i yasaklı mühimmat kullanmakla suçladı

Lübnan Genelkurmay Başkanı yaptığı açıklamada, Filistin'e karşı İsrail'i yasaklı mühimmat kullanmakla suçladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Lübnan İsrail'i yasaklı mühimmat kullanmakla suçladı

Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, Lübnan’ın bağımsızlığının 88. yıldönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, “Bugün çok tehlikeli bir sahneyle karşı karşıyayız. Düşman İsrail, Filistin halkına eşi benzeri görülmemiş bir şekilde en korkunç ve en kanlı katliamları gerçekleştirmeye devam etmekte ve uluslararası yasaklı mühimmat kullanarak güney sınır köy ve kasabalarında vatanımızın ve halkımızın egemenliğine yönelik saldırılarını tekrarlamakta” ifadelerini kullandı.

Avn, “Lübnan çeşitli düzeylerde ciddi zorluklarla karşı karşıya. Bu durum, bugün siyasi gerginlikler karşısında kritik ve hassas bir aşamaya gelen askeri kurum dahil olmak üzere devlet kurumlarına olumsuz yansırken, yüksek ulusal çıkarların zarar görmemesini, sürekliliğinin ve bütünlüğünün garanti altına alınmasını, askerlerin moralini yüksek tutmak ve ulusal çıkarların korunmasını gerektirmekte” dedi.

Şarku'l Avsat'ın aktardığına göre, 2006 yılında Tel Aviv ile Hizbullah arasında 33 gün süren savaşı sona erdiren 1701 sayılı kararı uygulamak için görevlendirilen uluslararası güçler (UNIFIL), son günlerde sınır noktalarında önemli zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

1701 sayılı karar, düşmanlıkların durdurulmasını, İsrail kuvvetlerinin Lübnan'dan çekilmesini ve Lübnan ordusuyla koordineli olarak düşmanlıkların durdurulmasını izlemekle görevli ek bir Birleşmiş Milletler ( BM) kuvvetinin konuşlandırılmasını öngörüyor. Ayrıca Mavi Hat ile Litani Nehri arasında Lübnan Silahlı Kuvvetleri ve UNIFIL güçlerine ait olanlar dışında herhangi bir militan, askeri teçhizat ve silahtan arındırılmış bir alanın yaratılması da öngörülüyor.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 21 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Dünya Çocuk Hakları Günü önemi nedir? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
Erdoğan'ın sır arzusu
Erdoğan'ın sır arzusu
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 156. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Tunceli'de feribot seferleri normale döndü Gündem
Tunceli'de feribot seferleri normale döndü
Osmanlı ile Rusya arasındaki savaşı engelleyen şifre. Süs sanılan semboller aslında şifreymiş Gündem
Osmanlı ile Rusya arasındaki savaşı engelleyen şifre. Süs sanılan semboller aslında şifreymiş
Irak'ta ABD üssüne İHA'lı saldırı Dünya
Irak'ta ABD üssüne İHA'lı saldırı
Büyükçekmece'de iş makinesinin çarptığı kadın öldü Gündem
Büyükçekmece'de iş makinesinin çarptığı kadın öldü
Tedaviyi beğenmedi. Kadın diş hekimine kabusu yaşattı Gündem
Tedaviyi beğenmedi. Kadın diş hekimine kabusu yaşattı
Yahudilerin sanılan ve parası verilip yere dökülen Coca Cola Anadolu Grubu'nun Ekonomi
Yahudilerin sanılan ve parası verilip yere dökülen Coca Cola Anadolu Grubu'nun
Kars’ta göçerlerin zorlu yolculuğu başladı Yaşam
Kars’ta göçerlerin zorlu yolculuğu başladı