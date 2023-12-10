İsrail Lübnan’da bir mahalleyi haritadan sildi

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki yerleşim yerine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası bir mahallenin tamamen yıkıldığı ve 4 sivilin yaralandığı bildirildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsrail Lübnan’da bir mahalleyi haritadan sildi

İsrail ordusu, Gazze’nin ardından Lübnan’a karşı da hava saldırılarına tam gaz devam ediyor.

Lübnan resmi ajanı NNA’da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Lübnan sınırları içerisinde yer alan Aytarun (Aitaroun) beldesindeki bir mahalleyi hedef aldı.

1'İ AĞIR 3 SİVİL YARALANDI

Saldırı sonucu mahallede yer alan tüm evlerin yıkıldığı belirtilirken, 1 kişi ağır toplamda 4 sivilin yaralandığı bildirildi. Yaralılar tedavi için ambulansla Bint Cebel ilçesindeki hastaneye kaldırıldı.

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98 HÜZBULLAH ÖRGÜTÜ MENSUBU VE 6 İSRAİLLİ ÖLDÜ

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim’den bu yana devam eden çatışmalarda 98 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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