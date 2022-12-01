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Lübnan, yeni cumhurbaşkanını yine seçemedi

Lübnan’da 14. cumhurbaşkanını seçmek için Mecliste düzenlenen sekizinci oturumda da hiçbir aday yeterli oyu alamadı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 12:56
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Lübnan, yeni cumhurbaşkanını yine seçemedi

Lübnan, yeni cumhurbaşkanını yine seçemedi
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AA'da yer alan habere göre, Lübnan Meclisinde, 31 Ekim’de görev süresi dolan Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın yerine gelecek ismi seçmek için düzenlenen toplantıya 128 milletvekilinden 111'i katıldı.

Seçimde adaylardan Mişel Muavvad 37, İsam Halife 4, Ziyad Barud 2, Bişara Ebu Yunus 1, Bedri Zahır 1 oy alırken, 66 oy geçersiz sayıldı.

Buna göre hiçbir aday cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli 3'te 2'lik çoğunluğu sağlayamadı.

Meclis Başkanı Nebih Berri, oturumdan sonra yaptığı açıklamada, yeni cumhurbaşkanı seçimi için 9. oturumun 8 Aralık'ta gerçekleştirileceğini söyledi.

Lübnan Meclisi, yeni cumhurbaşkanını seçmek için ilk oturumunu 29 Eylül’de yapmış, daha sonraki oturumlarda da adaylardan hiçbiri yeterli oyu alamamıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Avn da 31 Ekim 2016’da Mecliste düzenlenen 46’ncı oturumun sonunda seçilebilmişti.

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