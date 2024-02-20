Lübnan’da 3 katlı bina çöktü: En az 4 ölü

Kaynak: AA
Lübnan’da 3 katlı bina çöktü: En az 4 ölü
Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 3 katlı bir binanın çökmesi sonucu 1'i çocuk 4 kişi öldü ve 17 kişi enkaz altında kaldı.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Şuveyfat bölgesinde daha önce boşaltılmasına karar verilen 3 katlı bir bina yıkıldı.

Enkaz altında şu ana kadar 1’i çocuk 2’si kadın toplam 4 kişinin cansız bedenin bulunduğu, 2 kadının ise sağ olarak kurtarıldığı duyuruldu.

Enkaz altında kalan 17 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan binada bulunanların çoğunun Suriyeli mülteciler olduğu belirtildi.

Söz konusu binanın eski olduğu ve son günlerde meydana gelen şiddetli yağışların, binanın zemininde kayma ve duvarlarında çökmeye neden olduğu bilgisi verildi.

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