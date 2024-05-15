Aziz Yıldırım yönetimine almayacağı isimleri açıkladı. Murat Ülker ve Ferit Şahenk detayı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aziz Yıldırım yönetimine almayacağı isimleri açıkladı. Murat Ülker ve Ferit Şahenk detayı
Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım, yönetim kurulunda hangi isimlerin olduğuna yönelik soruya flaş bir yanıt verdi.

Fenerbahçe'de 20 yıl başkanlık yaptıktan sonra 2018 yılındaki seçimde Ali Koç'a kaybeden Aziz Yıldırım, tam 6 yıl sonra geri döndü. Geçtiğimiz günlerde başkanlığa aday olduğunu açıklayan Yıldırım bugün düzenlediği basın toplantısıyla da yapacaklarını anlattı.

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En çok merak edilen konu Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulunda hangi isimlerin yer alacağı idi. Ferit Şahenk ve Murat Ülker'in ismi ön plana çıkmıştı. Aziz Yıldırım konuyla ilgili gelen soruya esprili bir yanıt verdi.

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Yıldırım, "Zengin iş adamları geliyormuş yönetime! Zengin adamları ne yapayım? Zengin adam yönetime girince çalışmaz! Bu kadar mı kafanız çalışmıyor! Para versinler yeter! Murat Ülker'e, Ferit Şahenk'e başkan olmalarını söyledim ama işleri var!" dedi.

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Aziz Yıldırım şöyle devam etti: "Benim arkadaşlarım da dahil olmak üzere, sicil ve alt denetleme kurulları da dahil olmak üzere kimseyle konuşmadık. Şerefim, namusum üstüne. Cumartesi günü bir düğün var ona gideceğim. Pazar günü İstanbul'a geleceğim. Sonra konuşacağız ve divana sunacağız. Yazılan her şey yalan. Zengin adama ihtiyacım yok, akıllı adama ihtiyacım var."

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