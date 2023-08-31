Lucescu 'Milli Takım başarısız' diyerek hedef gösterdi

Beşiktaş ve A Milli Takımın eski teknik direktörü Lucescu, Beşiktaş Dinamo Kiev maçı öncesi gündem yaratan açıklamalarda bulundu.

Lucescu 'Milli Takım başarısız' diyerek hedef gösterdi

Editör: Fatma Demirkaya

A Milli Takım'ın başarısız olduğunu söyleyen Lucescu "Bunlara yorum yapıyorum çünkü 6 yılımı burada geçirdim" dedi.
Beşiktaş Dinamo Kiev maçı öncesi basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Lucescu, "Türkiye liginde favori bir takımı olup olmadığı sorulması üzerine tecrübeli çalıştırıcı, “Türkiye liginde favorim yok aslında. Türk takımları gelişmeye başladı. Avrupa ligleri göz önüne alındığı düşünülürse Türkiye ligi seviye ve katile olarak arttı. Avrupa'nın 6. büyük liginden biri oldu diyebiliriz. Bu kalite taraftarları da statlara çekiyor.

Ama milli takıma da önem verilmesi gerekiyor. Bu 4 takımda çok fazla oynayan Türk futbolcu yok. Finallerde milli takımın başarısı yok gibi bir şey. Bu yüzden milli takıma önem verilmesi gerekiyor. Bunlara yorum yapıyorum çünkü 6 yılımı burada geçirdim” ifadelerini kullandı.

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