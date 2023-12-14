Lugano Beşiktaş maçının ilk 11'i belli oldu. Kartal Avrupa'ya veda maçında

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan çıkma ihtimali bulunmayan Beşiktaş, D Grubu'ndaki son maçında bu gece İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek ve Avrupa defterini kapatacak.

Saat 23.00'te Letzigrund Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Pawel Raczkowski yönetecek. Maç EXXEN'den naklen yayınlanacak.

Grubun ilk haftasında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak 1 puan alabilen Beşiktaş'ın grupta galibiyeti bulunmuyor. Geride kalan 5 haftada 4 yenilgi ve 1 beraberlik alan siyah beyazlı ekip, son sırada yer alıyor.

1 beraberlik ve 3 mağlubiyetinin yanı sıra tek galibiyetini Beşiktaş karşısında alan Lugano ise 3. basamakta bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK ÇOK

Beşiktaş'ta Mert Günok, Omar Colley, Umut Meraş, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Milot Rashica ve Ante Rebic'in, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Tedavisi devam eden oyuncuların yanı sıra kadro dışı bırakılan Rachid Ghezzal, Valentin Rosier, Jean Onana, Eric Bailly ve Vincent Aboubakar da Lugano mücadelesinde forma giyemeyecek.

RIZA ÇALIMBAY'IN 11'İ BELLİ OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Lugano maçının ilk 11'ini belirledi.

Siyah beyazlı takımın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Ersin, Onur, Amartey, Necip, Tayfur, Chamberlain, Amir, Salih, Zaynutdinov, Cenk, Muleka.