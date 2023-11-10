Luis Diaz'ın babası ELN'den kurtarıldı

Liverpool'da forma giyen futbolcu Diaz'ın anne ve babası, Barrancas kasabasında 28 Ekim'de araçlarıyla seyahat ettikleri sırada ELN üyeleri tarafından kaçırılmıştı. Futbolcunun annesi Cilenis Marulanda kısa süre sonra serbest kalmıştı. Ancak ELN üyeleri, Luis Manuel Diaz'ı ellerinde tutmaya devam ediyordu.

GOLÜNÜ ATTI MESAJ GÖNDERDİ

Babasının kurtarılması için harekete geçen Luis Diaz, Luton Town maçında attığı gol sonrası babası için özgürlük çağrısı yapmıştı. Formasını yukarı kaldıran Luis Diaz'ın tişörtünde, "Babama özgürlük" yazıyordu.

ARACILARA TESLİM EDİLDİ

Merakla beklenen mutlu haber geldi. 28 Ekim'de ELN tarafından kaçırıldığı duyurulan Luis Manuel Diaz, Cesar yönetim bölgesine bağlı Valledupar kenti kırsalında aracılara teslim edildi.



SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

Silah isyancı örgüt ELN, Diaz'ı, Ombudsmanlık Ofisi, Birleşmiş Milletler (BM), Katolik Kilisesi ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden oluşan bir insani heyete teslim etti. Diaz, askeri helikopterle ailesinin yaşadığı La Guajira yönetim bölgesine götürüldü. Haberi alan Diaz'ın aile mensupları büyük sevinç yaşadı.



DEVLET BAŞKANI MESAJ ATTI

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da X sosyal medya hesabından memnuniyetini dile getirerek, "Yaşasın özgürlük ve barış." ifadesini kullandı.