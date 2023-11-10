Luis Diaz'ın babası ELN'den kurtarıldı

Kolombiyalı futbolcu Luis Diaz'ın kaçırılan babası Luis Manuel Diaz uzun pazarlıkların ardından aracılara telim edildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Luis Diaz'ın babası ELN'den kurtarıldı

Liverpool'da forma giyen futbolcu Diaz'ın anne ve babası, Barrancas kasabasında 28 Ekim'de araçlarıyla seyahat ettikleri sırada ELN üyeleri tarafından kaçırılmıştı. Futbolcunun annesi Cilenis Marulanda kısa süre sonra serbest kalmıştı. Ancak ELN üyeleri, Luis Manuel Diaz'ı ellerinde tutmaya devam ediyordu.

f-fdzviw0aa-h0v.jpeg

GOLÜNÜ ATTI MESAJ GÖNDERDİ
Babasının kurtarılması için harekete geçen Luis Diaz, Luton Town maçında attığı gol sonrası babası için özgürlük çağrısı yapmıştı. Formasını yukarı kaldıran Luis Diaz'ın tişörtünde, "Babama özgürlük" yazıyordu.

ARACILARA TESLİM EDİLDİ
Merakla beklenen mutlu haber geldi. 28 Ekim'de ELN tarafından kaçırıldığı duyurulan Luis Manuel Diaz, Cesar yönetim bölgesine bağlı Valledupar kenti kırsalında aracılara teslim edildi.


SEVİNÇ GÖZYAŞLARI
Silah isyancı örgüt ELN, Diaz'ı, Ombudsmanlık Ofisi, Birleşmiş Milletler (BM), Katolik Kilisesi ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden oluşan bir insani heyete teslim etti. Diaz, askeri helikopterle ailesinin yaşadığı La Guajira yönetim bölgesine götürüldü. Haberi alan Diaz'ın aile mensupları büyük sevinç yaşadı.

DEVLET BAŞKANI MESAJ ATTI
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da X sosyal medya hesabından memnuniyetini dile getirerek, "Yaşasın özgürlük ve barış." ifadesini kullandı.

İlgili Haberler
Liverpool'un yıldızı Luis Diaz'ın babasını kimlerin kaçırdığı ortaya çıktı. Kolombiya hükümeti harekete geçti
Dünyaca ünlü futbolcunun ailesi kaçırıldı. Babasından haber alınamıyor
Öne Çıkanlar
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Çebi gitmesin. Burak Yılmaz takımın başında kalsın. Futbolcular 5 yıllık imzalasın, Gürel Yurttaş yazdı
Çebi gitmesin. Burak Yılmaz takımın başında kalsın. Futbolcular 5 yıllık imzalasın, Gürel Yurttaş yazdı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Halkına hiç yalan söylemeyen adam nur içinde yat. Hiç kimse senin kadar sevilmedi Gündem
Halkına hiç yalan söylemeyen adam nur içinde yat. Hiç kimse senin kadar sevilmedi
Devlet kurmak Türk’ün işi Kitap
Devlet kurmak Türk’ün işi
Portekiz'de erken seçim kararı alındı Dünya
Portekiz'de erken seçim kararı alındı
Dünya Bankası'dan Türk şirketlere milyonlarca dolar kredi Ekonomi
Dünya Bankası'dan Türk şirketlere milyonlarca dolar kredi
Birleşmiş Milletler 5 yeni üyeyi belirledi Dünya
Birleşmiş Milletler 5 yeni üyeyi belirledi
Cansu Tosun babasının yaşadığı gizli aşk için bakın ne dedi Magazin
Cansu Tosun babasının yaşadığı gizli aşk için bakın ne dedi
Sanayi üretimi aylık bazda düştü yıllık bazda arttı Ekonomi
Sanayi üretimi aylık bazda düştü yıllık bazda arttı