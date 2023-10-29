Dünyaca ünlü futbolcunun ailesi kaçırıldı. Babasından haber alınamıyor

Liverpool forması giyen Luis Diaz'a büyük şok! Kolombiya medyasından Semana'da yer alan habere göre, Diaz'ın anne ve babası Luis Manuel Diaz ve Cilenis Marulanda, cumartesi günü öğleden sonra Guajira'nın Barrancas bölgesinde kaçırıldı.

SALDIRGANLAR SİLAHLI

Anne ve baba Diaz'ın cumartesi günü yaşadıkları mahalle olan Los Olivos'a kamyonetle doğru yola çıktıkları sırada motosikleti silahlı kişiler tarafından önlerinin kesildiği öğrenildi.

Motosikletten inen silahlı saldırganların Marulanda ve Diaz'ın araçlarına binerek iki ismi kaçırdığı bilgisine ulaşıldı.

ACİL TOPLANTI YAPILDI

Bu kaçırma olayının ardından asker ve polis güçlerinin Luis Diaz'ın ailesini kurtarmak için operasyon başlattığı ortaya çıktı.

Yetkililerin, Diaz'ın ailesinin bulunduğu kamyonette başka kimlerin olduğunu öğrenmek, olayın tam koşullarını belirlemek için acil bir toplantı yapacağı açıklandı.

BABASINDAN HABER ALINAMIYOR

Öte yandan Semana'nın olay üzerinde çalışan kaynaklardan edindiği bilgiye göre Diaz'ın annesinin kurtarıldığı ortaya çıktı.

Açıklanan son bilgilere göre, "Anne elimizde, sağlık durumu iyi, korkmuş ama iyi. Babayı arabadan indirdiler ve oradaki patikalardan geçirdiler" ifadeleri kullanıldı.