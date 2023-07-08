Luis Enrique Paredes kararını verdi

PSG'nin yeni teknik direktörü Luis Enrique, Galatasaray'ın gündeminde olan Leandro Paredes ile ilgili kararını verdi.

Luis Enrique Paredes kararını verdi

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan PSG'nin yıldızı Leandro Paredes transferini bitirmeye çalışıyor.

PSG'nin başına Luis Enrique'nin gelmesinin ardından gözler Paredes ile ilgili verilecek karara çevrilmişti.

Paredes, Arjantin basınına verdiği röportajda PSG ile son senesinde kulüpte kalmak istediğini ve yeni teknik direktör Luis Enrique ile yeni başlangıç yapmak istediğini ifade etmişti.

ENRIQUE PAREDES'İ İSTEMİYOR
L'equipe'de geçen habere göre Luis Enrique, Leandro Paredes'i PSG'de istemiyor.

Arjantinli oyuncunun yaz transfer döneminde PSG'den ayrılacağı kaydedildi.

27 yaşındaki yıldıza Galatasaray'ın dışında İspanya ekibi Atletico Madrid de ilgileniyor.

Premier Lig ve Suudi Arabistan'dan da oyuncuya ilginin olduğu biliniyor.

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