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Lukaku'nun geleceği belli oldu. Inter CEO'su açıkladı

Chelsea'den Inter'e kiralık transfer olan Romeru Lukaku, bu sezon bekleneni veremedi. Inter CEO'su Belçikalı yıldız hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 21:27
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Lukaku Chelsea'ye mi dönüyor

Lukaku'nun geleceği belli oldu. Inter CEO'su açıkladı
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Serie A takımlarından Inter’in CEO’su Giuseppe Marotta, yaz transfer döneminde Chelsea’den kiralanan Belçikalı golcü Romelu Lukaku’nun bonservisini almayacaklarını açıkladı.

Inter’in Porto’yu Şampiyonlar Ligi’nden elediği karşılaşmanın ardından konuşan Marotta, Lukaku’nun ve takımın geleceğine dair açıklamalarda bulundu.  Marotta “Lukaku’nun kiralık sözleşmesi bir yıllıktı. Bu yüzden burada olduğu sürece ne kadar iyi oynarsa oynasın, takvimler 30 Haziran’a geldiğinde bir Chelsea oyuncusu olacak. Bizim için eşi benzeri olmayan bir sezon oldu. Dünya Kupası tüm kulüpleri sıkıntıya soktu. Lukaku buna bir örnek. Brozovic Dünya Kupası’ndan döndüğünden beri bizim tanıdığımız Brozovic değil. Lukaku hala en iyi performanslarını sahaya yansıtacak kondisyona sahip değil” ifadelerine yer verdi.

Lukaku, bu sezon 17 maçta 5 gol attı.

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