Lukaku İngiltere'ye dönüyor

Inter, Chelsea'den kiraladığı Romelu Lukaku'yu geri gönderme kararı aldı.



TEKLİFE OLUMSUZ YANIT VERDİ

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Inter, 2019'da Manchester United'dan alıp 2021'de 113 milyon euro bedelle Chelsea'ye sattığı Lukaku'yu, geçtiğimiz yaz 7.8 milyon euro kiralama bedeli ile 1 sezonluğuna kadrosuna katmıştı. Bu sezon sadece 24 maçta yararlanabildiği Lukaku'nun performansından memnun olmayan Inter teknik ekibi ve yönetimi, Chelsea'nin bonservis pazarlığı için haber göndermesine olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.



İNZAGHİ'NİN GÖZÜ FİRMİNO'DA

Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi de yola Lukaku ile devam etmeme kararı verdiği, bonservisi olmayan iki oyuncunun ismini yönetime ilettiği kaydedildi. Inter'in Inzaghi'nin raporu üzerine Gladbach'tan ayrılacak olan Marcus Thuram ve Liverpool ile yeni sözleşme imzalamayan Robert Firmino üzerine yoğunlaştığının altı çizildi.