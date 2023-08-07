Lüks teknede yangın: 2 ölü

Editör: Serhat Ağa

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen tekne yangınında 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

10 metrelik gezi teknesinde çıkan yangında 3 kişinin de yaralandığı belirtilirken, yangının yakıt rıhtımına yakın olduğu ve şans eseri oraya sıçramadığı açıklandı.

Yetkililer, yangına hemen müdahale edildiğini ancak 60'lı yaşlardaki iki kadının kurtarılamadığını açıkladı. Yaralananların ise tedavisinin başlatıldığı belirtildi.

Olayın gerçekleştiği yerin yakınında bulununlar güçlü bir patlama sesi duyduklarını söylerken, itfaiyenin olay yerine ulaştığında yoğun bir siyah dumanla karşılaştığı açıklandı.

Yangının neden çıktığıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.