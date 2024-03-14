Lüleburgaz'da tır yangını

Kaynak: İHA
Lüleburgaz'da tır yangını
Lüleburgaz’da bir anda alev alan tır Lüleburgaz itfaiyesi tarafından müdahale edilerek söndürüldü.

Meydana gelen tur yangını Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz mahallesi girişinde meydana geldi. E01 A 448 plakalı tır bir anda alevlere teslim oldu. Yangını gören sürücü, Hasan Suljıc durumu itfaiye ekiplerine iletti. Kendilerine gelen ihbar üzerine harekete geçen Lüleburgaz İtfaiyesi ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etmeye başladı. Tır yanıgnı ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonrası tırda maddi hasar oluşurken, ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi içini çalışma başlattı.

Tırda meydana gelen yangın sonrasında maddi bir hasar meydana gelirken polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı

aw162367-01.jpg

aw162367-02.jpg

aw162367-03.jpg

Son Haberler
Küresel petrol arzı şubatta arttı Ekonomi
Küresel petrol arzı şubatta arttı
Elektrikli Peugeot 208 Türkiye’de satışa sunuldu Otomotiv
Elektrikli Peugeot 208 Türkiye’de satışa sunuldu
Mertens yok Batshuayi var Spor
Mertens yok Batshuayi var
Borsa günün ilk yarısında düştü Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında düştü
Fenerbahçe’nin Batman’i Batshuayi’ye Avrupa’dan kanca! Sezon sonu kapısını çalacak Spor
Fenerbahçe’nin Batman’i Batshuayi’ye Avrupa’dan kanca! Sezon sonu kapısını çalacak
Havada tehlikeli yakınlaşma. Çin ve Japon uçakları karşı karşıya geldi Gündem
Havada tehlikeli yakınlaşma. Çin ve Japon uçakları karşı karşıya geldi
Son dakika... Konya’da askeri eğitim uçağı düştü Gündem
Son dakika... Konya’da askeri eğitim uçağı düştü