Lüleburgaz'da tır yangını

Meydana gelen tur yangını Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz mahallesi girişinde meydana geldi. E01 A 448 plakalı tır bir anda alevlere teslim oldu. Yangını gören sürücü, Hasan Suljıc durumu itfaiye ekiplerine iletti. Kendilerine gelen ihbar üzerine harekete geçen Lüleburgaz İtfaiyesi ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etmeye başladı. Tır yanıgnı ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonrası tırda maddi hasar oluşurken, ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi içini çalışma başlattı.

Tırda meydana gelen yangın sonrasında maddi bir hasar meydana gelirken polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı