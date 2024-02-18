CHP'de Lütfü Savaş'ın kaderi bu akşam belli olacak. Özgür Özel Hatay için tam yetkili

CHP’de Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı’ndaki belirsizlik devam ediyor. Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda, CHP Genel Merkezi’nin bugün yaptığı Belediye Başkanları Aday Tanıtım Toplantısına Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın katılmasını istemediğini gerekçe olarak ise Savaş’a “Anketlerde durumunuz iyi görünmüyor” denildiğini açıkladı.

“CHP GENEL MERKEZİ, SAVAŞ’IN KENDİ İRADESİYLE ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİNİ BEKLİYOR”

CHP Genel Merkezi’nin Savaş’ın kendi iradesiyle adaylıktan çekilmesini beklediğini aktaran Yarkadaş, “Savaş ise çekilmiyor. Bu akşam muhtemelen MYK toplanacak ve durum değerlendirmesi yapılacak” ifadelerini kullandı.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’E YETKİ VERİLDİ

Hatay adayının durumu konusunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yetki verildiğini belirten Yarkadaş,“Özel, mevcut aday Lütfü Savaş’ın yerine önceki hafta baş başa görüştüğü eski Bakan Mehmet Dönen’i atayabilir” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL YAPILAN ANKETLERDE “LÜTFÜ SAVAŞ ÖNDE” DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz haftalarda yaptığı konuşmada Lütfü Savaş’ın yapılan bütün anketlerde önde olduğunu belirtmişti. CHP Genel Merkezi ise Belediye Başkanları Aday Tanıtım Toplantısına Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın katılmasını istememe sebebini “Anketlerde durumunuz iyi görünmüyor” diyerek istemedi.