Son dakika.. Lütfü Savaş'tan adaylığı devam ettirme kararı. Adaylıktan çekileceği iddia ediliyordu

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen kentlerden birisi olan Hatay'da, depremin birinci yıl dönümünde Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay’daki anma töreninde protesto edilmişti. CHP’den yeniden aday gösterilmesinin ardından eleştirilerin odağında olan Savaş’ın adaylıktan çekilmesi yönünde çağrılar vardı.

Adaylığında ısrar eden Lütfü Savaş, bugün yaptığı basın açıklamasında adaylıktan çekilmeyeceğini ilan etti.

"GENEL BAŞKAN İLE GÖRÜŞTÜM"

Hatay'da anma töreninde depremzedeler tarafından eleştirilen Lütfü Savaş, adaylıktan çekilip çekilmeyeceği yönündeki iddialar sonrasında düzenlediği basın toplantısında adaylıktan çekilmediğini ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştüğümü kaydetti. Genel Başkan'ın "Adayımızsın" dediğini belirtti.

Savaş'ın basın açıklamasından satırbaşları şu şekilde:

"YA BİRİSİNİN ELİNDE EL BOMBASI OLSAYDI"

Hatay’da oynanmak istenen oyunları biliyoruz. Hatay’da sığınmacı işgaline karşı olacağımı herkesle paylaşmak istiyorum.

Korkmayacağım, sinmeyeceğim yılmayacağım. Hatay üzerinden kirli bir oyun oynanıyor. Beni protesto ettiler, biz bunların kim olduğunu biliyoruz.

Sayın Bakanımıza söz attılar. Orada Sayın Cumhurbaşkanımızın atamış olduğu bir bakan vardı. Bizi sevmeyebilirler, ama ya bir tanesinin elinde el bombası olsaydı, silah olsaydı…

Sayın Cumhurbaşkanımız bir yere giderken önden önlem alınıyor; burada da alınmalıydı.

Orada Cumhurbaşkanımızın atadığı devletimizin bakanı var. Orada bir tanesinin elinde el bombası, silah olsaydı, orada bir kısmımızı öldürseydi

Ayrıntılar geliyor..