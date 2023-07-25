Maaş bordroları değişiyor. Fark belli oldu

Asgari ücrete zam geldikten sonra tüm çalışanları ilgilendiren bir haber daha geldi.

Elde edilen bilgilere göre, maaş bordrolarında değişikliğe gidiliyor.

BRÜT maaşı 20 bin lira olan bir çalışan Temmuz ayında net maaşı 14 bin 800 lira olarak hesaplanacaktı.

Ancak gelen değişiklikle 20 bin lira brüt ücret için, 15 bin 260 lira net ödenecek. Yani 460 lira daha fazla ödenecek.

Aradaki 460 liralık farkın nedeni ise vergiden istisna olan tutarların da asgari ücretle birlikte artması olduğu aktarıldı.

BRÜT 30 BİN LİRA: 16 bin liradan 20 bin 199 liraya

BRÜT 50 BİN LİRA: 31 bin 997 liradan 32 bin 457 liraya yükselecek.

Ancak yüksek ücretli çalışanların ücretlerinden kesilecek (yüzde 15 oranındaki) sigorta primleri ikinci yarı yılda artacağından, net maaşları azalacak.

Ancak yüksek ücretli çalışanların ücretlerinden kesilecek (yüzde 15 oranındaki) sigorta primleri ikinci yarı yılda artacağından, net maaşları da kendiliğinden azaltacak.

Öte yandan Sigorta prim desteğinden küçük veya büyük ayırımı olmadan bütün işyerleri faydalanabilir.